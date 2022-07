Covid Toscana 1° luglio: 4.547 nuovi contagi, risale il tasso di positività

Firenze, 1 luglio 2022 - Non molla la presa in Toscana la pandemia da Covid 19. Secondo la consueta anticipazione del presidente della Regione, Eugenio Giani, i nuovi casi positivi sono 4.547 su 17.221 test di cui 1.875 tamponi molecolari e 15.346 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 26,40% e si attesta all'81,8% sulle prime diagnosi. Quindi, tasso di positività in crescita, visto che giovedì 30 giugno era al 79,7%

