Il Covid rischia di rovinare l’estate? Il virologo Pistello: "Mi preoccupa più l’autunno"

Pisa, 30 giugno 2022 - La nuova ondata Covid rischia di mettere a repentaglio l'estate degli italiani? "Almeno fino a fine agosto non sarà peggiore rispetto alle ultime due, ci molte infezioni e reinfezioni ma i reparti ospedalieri dedicati al Covid sono abbastanza tranquilli". È la previsione del virologo Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia.

A preoccupare però il virologo è l'autunno. "Abbiamo due mesi per prepararci per l'autunno e la campagna d'immunizzazione che si spera sarà con i nuovi vaccini - avverte Pistello - ma vedo che le amministrazioni stanno commettendo lo stesso errore del 2021 chiudendo gli hub troppo presto. Dobbiamo invece essere pronti e monitorare bene la situazione e tracciare al meglio le varianti"

L'impennata di casi Covid registrati nelle ultime settimane pone alcuni interrogativi sull'abbandono troppo veloce dell'obbligo delle mascherine al chiuso? "Io non tornerei indietro – aggiunge Pistello - abbiamo altri modi dal punto di vista terapeutico per difenderci dal virus: dalle vaccinazioni agli antivirali. Ora reintrodurre l'obbligo della mascherina, con gli italiani davvero troppo stanchi e con l'estate davanti, non mi sembra una buona idea. Siamo mentalmente molto più stanchi rispetto al 2020". "Dobbiamo assolutamente spingere con le quarte dosi, troppi anziani e fragili non le hanno fatte e questo è un grosso rischio con Omicron 5 che galoppa", avverte il virologo.