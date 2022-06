Covid Toscana, bollettino 30 giugno: 5.068 contagi, + 68,2% di casi in una settimana

Firenze, 30 giugno 2022 - Continua a crescere la curva del contagio da Covid in Toscana. Oggi, 30 giugno, i nuovi casi di coronavirus sono 5.068. Il dato emerge su un totale di 18.514 test di cui 2.352 tamponi molecolari e 16.162 test rapidi. Aumenta la diffusione del virus, quindi, come si osserva dal raffronto settimanale: una settimana fa i casi sono stati 3.316 (anche se i tamponi si sono fermati sotto quota 13.500), ovvero 1.752 in meno. Stando al tasso dei nuovi positivi, il dato odierno è del 27,37% che sfiora l'80% (79,7%) sulle prime diagnosi. Il 23 giugno, lo scorso giovedì, i tassi si erano fermati al 24,57% e al 76,2%.

Nella settimana 22-28 giugno si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (1287) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente pari al 68,2%. Lo rileva l'ultimo report di Gimbe riguardo all'andamento della pandemia. È la terza settimana di aumento, con una percentuale sempre in crescita.

Rimangono sotto la media nazionale i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid - 7% -, così anche in terapia intensiva (2,5%). Sull'andamento della pandemia nella singole province Pisa registra il +50,6% rispetto alla settimana precedente, Firenze +73,1%, Lucca +60,9%, Livorno +56,5%, Siena +88,9%, Arezzo +78,4%, Massa Carrara +67,2%, Pistoia +61,1%, Grosseto +86,7%, Prato +81,1%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 4,6% (media Italia 7,0%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari al 4,7%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,8% (media Italia 11,6%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 5,2%; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 58,7% (media Italia 42,0%). il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79) è del 22,8% (media Italia 20,1%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 38,0% (media Italia 34,9%) a cui aggiungere un ulteriore 3,8% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.

I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.149.060 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.352 tamponi molecolari e 16.162 tamponi antigenici rapidi, di questi il 27,4% è risultato positivo. Sono invece 6.360 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 79,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 53.337, +6,2% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 426 (31 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (stabili).

Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 73 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara.

Sono 10.181 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.203 a Firenze, 841 a Prato, 917 a Pistoia, 656 a Massa Carrara, 955 a Lucca, 1.131 a Pisa, 748 a Livorno, 662 ad Arezzo, 537 a Siena, 391 a Grosseto, 140 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

L'età media dei 5.068 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Sono 337.090 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.540 in più rispetto a ieri), 82.431 a Prato (304 in più), 96.483 a Pistoia (332 in più), 59.404 a Massa (205 in più), 127.344 a Lucca (551 in più), 140.853 a Pisa (664 in più), 108.134 a Livorno (469 in più), 109.895 ad Arezzo (408 in più), 85.588 a Siena (367 in più), 64.801 a Grosseto (228 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 2.249 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1.816 nella Nord Ovest, 1.003 nella Sud est.