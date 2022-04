Covid Toscana 2 aprile, 4.698 nuovi contagi. Ancora 7 decessi

Firenze, 2 aprile 2022 - In Toscana sono 993.875 i casi di positività al Coronavirus, 4.698 in più rispetto a ieri (1.359 confermati con tampone molecolare e 3.339 da test rapido antigenico). I dati forniti dalla Regione per la giornata di oggi, 2 aprile, evidenziano lo 0,5% in più di nuovi casi rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 934.792 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.197 tamponi molecolari e 23.184 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 7.166 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 65,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 49.559, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 891 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 36 in terapia intensiva (8 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 6 uomini e una donna con un'età media di 78,7 anni.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1.359 confermati con tampone molecolare e 3.339 da test rapido antigenico). Sono 279.914 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.106 in più rispetto a ieri), 70.252 a Prato (233 in più), 80.246 a Pistoia (299 in più), 47.523 a Massa (278 in più), 104.548 a Lucca (579 in più), 113.256 a Pisa (564 in più), 86.484 a Livorno (465 in più), 91.439 ad Arezzo (499 in più), 68.018 a Siena (359 in più), 51.640 a Grosseto (316 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.



In isolamento

Complessivamente, 48.668 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (614 in più rispetto a ieri, più 1,3%). Sono 4.057 (107 in più rispetto a ieri, più 2,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 977, Nord Ovest 1.271, Sud Est 1.809).

​I ricoveri

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 891 (8 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%), 36 in terapia intensiva (8 in più rispetto a ieri, più 28,6%).

I decessi

Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 6 uomini e una donna con un'età media di 78,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Siena, 2 a Grosseto.

​Le guarigioni

Le persone complessivamente guarite sono 934.792 (4.085 in più rispetto a ieri, più 0,4%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 934.792 (4.085 in più rispetto a ieri, più 0,4%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.