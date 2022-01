Firenze, 9 gennaio 2022 - Sono 12.454 i contagi registrati in Toscana nella giornata di domenia 9 gennaio. I tamponi processati sono stati 62.104 di cui 21.015 tamponi molecolari e 41.089 test rapidi. Questi i dati comunicati dal presidente Eugenio Giani sui suoi social network. Il contagio corre e i positivi sono ancora sopra i diecimila. Alto il tasso dei positivi sui primi tamponi: è attualmente al 74,5%. Continuano a correre intanto i ricoveri: 44 persone in più sono in ospedale secondo i dati delle ultime 24 ore. Si contano anche 13 morti.

Continua intanto l'impennata dei ricoveri, che da circa un mese di fila aumentano. Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate altre quaranta persone. Ci sono anche due nuovi ingressi in terapia intensiva. Il totale delle persone in questo momento ricoverate in ospedale è di 1151, ci cui 1036 nei reparti ordinari e 115 nelle terapie intensive. Attualmente il tasso di saturazione vede il 20,2% per le terapie intensive e il 20,6% dei reparti ordinari.

Ecco i contagi del 9 gennaio per provincia. Arezzo 1034, Firenze 4051, Grosseto 525, Livorno 952, Lucca 1269, Massa 621, Pisa 1365, Prato 884, Pistoia 1007, Siena 746.

Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un'età media di 80,1 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 4 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 1 a Siena, 2 a Grosseto.

Oggi sono stati eseguiti 21.015 tamponi molecolari e 41.089 tamponi antigenici rapidi, di questi il 20,1% è risultato positivo. Sono invece 16.723 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,5% è risultato positivo.

Sono oltre mille in 24 ore i giovanissimi tra gli 0 e gli 11 anni che sono risultati positivi al coronavirus. E quella della classe 0-11 continua ad essere un'età particolarmente aggredita dal virus e che condiziona anche la ripartenza della scuola, con tantissimi assenti. Ma la fascia nella quale in questo momento è particolarmente diffuso il covid è quella dei 50-59enni. Sono 2247 in 24 ore. Di questi, solo 720 sono nella provincia di Firenze. Sono invece 1666 i nuovi positivi tra i 20 e i 29 anni.

Complessivamente, 173.897 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (11.001 in più rispetto a ieri, più 6,8%). Sono 38.131 (1.209 in meno rispetto a ieri, meno 3,1%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate

La Toscana sarà zona gialla a partire da lunedì 10 gennaio. Non cambieranno le regole della vita quotidiana per questo ma per il nuovo decreto che proprio dal 10 gennaio introduce l'obbligatorietà del super green pass in tutta una serie di luoghi, tra cui anche il trasporto pubblico. Leggi qui tutto quello che c'è da sapere sulle regole.

Nuovo sistema per le indicazioni sullo stato di salute di chi ha il covid in Toscana. Il tracciamento non avverrà via sms ma tramite il portale dei referti (referticovid.sanita.toscana.it). Il sistema passerà anche attraverso il fascicolo sanitario elettronico e dai prossimi giorni anche attraverso l'app Toscana Salute (qui tutte le info).