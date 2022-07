Covid Toscana 20 luglio, il bollettino: oltre 4mila nuovi contagi

Firenze, 20 luglio 2022 - Resta alto il dato dei contagi Covid in Toscana, anche se in lieve calo rispetto sia a ieri che a mercoledì della scorsa settimana: nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 4.259 as fronte di 20.618 test (fra tamponi rapidi, 18.216, e molecolari, 2.402).

Il tasso di positività è al 77,4% sulle nuove diagnosi, al 20,6% quello lordo.

La mappa dei positivi

Sono 361.373 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.045 in più rispetto a ieri), 88.207 a Prato (279 in più), 103.116 a Pistoia (291 in più), 63.858 a Massa Carrara (230 in più), 137.801 a Lucca (502 in più), 151.257 a Pisa (492 in più), 116.253 a Livorno (456 in più), 118.103 ad Arezzo (372 in più), 93.825 a Siena (297 in più), 70.141 a Grosseto (295 in più).

Il grafico dell'andamento dei ricoveri

Gli attualmente positivi