Covid Toscana oggi 19 luglio, 6.648 nuovi casi. Stabili i ricoveri

Firenze, 19 luglio 2022 - Covid Toscana oggi, il bollettino del 19 luglio. I contagi tornano a crescere: i nuovi casi di coronavirus sono 6.448, in aumento rispetto a ieri (1.162), anche se i dati del lunedì sono sempre condizionati dai pochi test effettuati. Se infatti ieri i test registrati erano 5.401, oggi sono 29.983 di cui 2.439 tamponi molecolari e 27.544 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 21,51% (79,1% sulle prime diagnosi).

La mappa del contagio

Sono 360.328 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.572 in più rispetto a ieri), 87.928 a Prato (417 in più), 102.825 a Pistoia (482 in più), 63.628 a Massa (355 in più), 137.299 a Lucca (772 in più), 150.765 a Pisa (751 in più), 115.797 a Livorno (578 in più), 117.731 ad Arezzo (585 in più), 93.528 a Siena (525 in più), 69.846 a Grosseto (411 in più).

Età media dei nuovi positivi

L'età media dei 6.448 nuovi positivi odierni è di 49 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Ricoveri stabili

I ricoverati sono 790 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva (1 in meno).

Il grafico dell'andamento dei ricoveri

I decessi

Oggi si registrano 21 nuovi decessi: 9 uomini e 12 donne con un'età media di 83,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 21 persone decedute sono: 8 a Firenze, 7 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Siena, 1 a Grosseto, 1 fuori Toscana.

Gli attualmente positivi