Covid oggi: 5.594 casi in Toscana. Bollettino del 14 luglio

Firenze, 14 luglio 2022 - Covid Toscana, i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi 14 luglio nella regione sono 5.594 praticamente stabili rispetto al raffronto settimanale: lo scorso giovedì, infatti, sono stati 5.644. Il dato emerge su un totale di 23.890 test processati di cui 2.709 tamponi molecolari e 21.181 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 23,42% (78,2% sulle prime diagnosi).

Rapporto Gimbe su morti, ricoveri e terapie intensive

Rallenta la crescita dei nuovi casi di Covid in Italia. Secondo quanto rileva l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana del 6-12 luglio sono stati 728.549 (contro 595.349 della settimana precedente). Si è registrato dunque un nuovo aumento, in tutte le regioni ad eccezione della Lombardia, che a livello nazionale è pari a +22,4% in 7 giorni (cioè ), dato inferiore rispetto al +55% segnato la scorsa settimana. Netto invece l'aumento dei morti: +49,1%, 692 in 7 giorni (rispetto ai 464 della scorsa settimana). Il picco di questa ondata sostenuta da Omicron 5 è all'orizzonte, osservano gli esperti, ma la discesa della curva potrebbe essere molto lenta.

Nel frattempo in un mese risultano più che raddoppiati i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. E gli indicatori ospedalieri sono ancora in crescita: i ricoverati con sintomi sono 9.724 (contro il dato precedente di 8.003), in salita del 21,5%, e le terapie intensive 375 (erano 323), cresciute del 16,1%. In aumento del 24,2% anche i casi attualmente positivi (1.350.481, contro il dato precedente di 1.087.272) e le persone in isolamento domiciliare (1.340.382 contro 1.078.946). Guardando alla cartina dell'Italia, tutte le regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi: dal 5,1% del Lazio al 51,1% della Valle D'Aosta. Fa eccezione la Lombardia che segna un -6,2%. Rispetto alla settimana precedente, in 8 province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -21% di Lecco al -0,3% di Roma), mentre le rimanenti 99 province registrano un aumento percentuale dei nuovi casi, dal +0,1% di Firenze al +101,1% di Sondrio. L'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in tutte le province, di cui 62 registrano 1.000 casi per 100.000 abitanti (in cima a queste c'è Lecce con 1.703, e Napoli con 1.622).