Covid Toscana, bollettino 13 luglio: 5.696 contagi. Su ricoveri e terapie intensive

Firenze, 13 luglio 2022 - Covid Toscana: i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e rilevati oggi, 13 luglio, sono 5.696. Il dato emerge su un totale di 23.616 test di cui 2.540 tamponi molecolari e 21.076 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 24,12% (79,1% sulle prime diagnosi).

In Toscana sono 1.274.002 i casi di positività al Coronavirus, 5.696 in più rispetto a ieri (1.056 confermati con tampone molecolare e 4.640 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.178.516 (92,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.540 tamponi molecolari e 21.076 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,1% è risultato positivo. Sono invece 7.205 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 79,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 85.232, +2,8% rispetto a ieri.

Ricoverati sono 712 (8 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (4 in più).

Si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'età media di 84,5 anni (1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pisa, 1 fuori Toscana). Sono 10.254 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.232 a Firenze, 843 a Prato, 928 a Pistoia, 663 a Massa Carrara, 958 a Lucca, 1.145 a Pisa, 752 a Livorno, 662 ad Arezzo, 539 a Siena, 391 a Grosseto, 141 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

L'età media dei 5.696 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).

Sono 353.701 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.547 in più rispetto a ieri), 86.262 a Prato (381 in più), 100.818 a Pistoia (387 in più), 62.157 a Massa Carrara (276 in più), 134.333 a Lucca (607 in più), 147.870 a Pisa (583 in più), 113.414 a Livorno (476 in più), 115.323 ad Arezzo (557 in più), 91.339 a Siena (533 in più), 68.230 a Grosseto (349 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 2.380 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1.877 nella Nord Ovest, 1.439 nella Sud est.



