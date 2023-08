Cortona, la solidarietà dell’Amministrazione comunale al personale sanitario dopo l’aggressione subita da un medico

Arezzo, 22 agosto 2023 – Dopo l’episodio accaduto lo scorso fine settimana, il sindaco di Cortona Luciano Meoni e l’assessore alla Sanità Silvia Spensierati esprimono la solidarietà dell’Amministrazione a tutti i lavoratori dell’ospedale «Santa Margherita». Nella notte fra sabato e domenica 20 agosto un uomo giunto al pronto soccorso dell’ospedale della Fratta ha dato in escandescenze finendo per aggredire il medico di turno. Il sanitario ha riportato sette giorni di prognosi per le ferite procurate.

«Quanto accaduto è inaccettabile - dichiarano Meoni e Spensierati - esprimiamo la solidarietà al professionista e a tutti i colleghi, purtroppo quanto riportato stamani sulla stampa è solo l’ultimo di una serie di episodi che vedono vittima il personale ospedaliero. Da parte nostra formuliamo una richiesta all’azienda sanitaria di aumentare il livello di difesa dei propri lavoratori, in particolare di quelli più esposti, come coloro che operano nel soccorso e nell’emergenza-urgenza, auspicando da parte della autorità competenti che vengano disposte misure efficaci nei confronti di questo soggetto».