Cortona, i corsi Afa dal centro storico ai borghi

Arezzo, 11 novembre 2023 – Sono partiti i programmi di attività fisica realizzati ad hoc per persone affette da patologie croniche, sono quelli che rientrano nell’Attività fisica adattata (Afa) promossi da Asl Toscana Sud est in collaborazione con il Comune di Cortona. Dal centro storico alla Fratta, da Camucia a Terontola, passando per Pergo, Tavarnelle e tante altre frazioni, è così che la popolazione può trovare un luogo vicino a casa per svolgere attività fisica adattata. Per partecipare è necessario prenotare allo 0575 639735 una valutazione iniziale gratuita che sarà fatta dai fisioterapisti del dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della Riabilitazione e della prevenzione che si trova agli ambulatori di riabilitazione funzionale dell’Ospedale di Fratta.

L’Afa è tra gli obiettivi individuati dal sistema sanitario toscano per la sanità di iniziativa e tra le azioni di promozione per l'invecchiamento attivo. Non si tratta di un’attività sanitaria ed è dedicata a chi ha patologie croniche. «Quest’anno registriamo una piena ripartenza dei corsi Afa nel territorio cortonese - dichiara l’assessore alla Sanità, Silvia Spensierati - si tratta di un’opportunità per tutte le persone che vogliono mantenersi in forma e stare insieme. Da ricordare anche l’importanza dei Gruppi di cammino di Cortona, che organizzano passeggiate insieme agli infermieri territoriali, con monitoraggio dei parametri dei partecipanti. Era tempo che l’Amministrazione comunale puntava all'apertura di un corso Afa anche nella frazione di Mercatale e grazie alla nuova sala polivalente e alla collaborazione con la Misericordia della Val di Pierle abbiamo potuto raggiungere questo risultato».

«Siamo lieti di aver contribuito al potenziamento di queste attività ed è bene che tutti i cittadini ne siano informati - dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni - da parte nostra c’è l’invito a partecipare. Fra gli obiettivi conseguiti, grazie alla nuova struttura polivalente di Mercatale, c’è l’apertura di un corso dedicato agli abitanti della Val di Pierle».

Ci sono ancora posti disponibili per partecipare a questi corsi, fra questi, il corso Afa ad autonomia funzionale conservata condotto da Fabiola Governatori, iniziato da pochi giorni all’interno della sala polivalente di Mercatale. Il corso si svolge il mercoledì ed il venerdì dalle 9,30 alle 10,30 grazie alla Confraternita Misericordia della Val di Pierle. A questo si aggiunge il corso Afa in acqua alla Piscina comunale di Camucia con Mattia Sposato, che si tiene il mercoledì ed il venerdì dalle 9,30 alle 10.15 grazie alla Virtus Buonconvento.