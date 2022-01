Firenze, 29 gennaio 2022 - Sono 9.713 i nuovi casi di coronavirus in Toscana registrati nella giornata di sabato 29 gennaio. Le ultime due settimane sono state caratterizzate da un inizio di discesa della curva del contagio. L'avvento di Omicron a fine dicembre ha completamente modificato lo scenario, con numeri altissimi di contagio in Toscana che hanno toccato i 16mila casi al giorno. Intorno a metà mese l'inizio del calo dell'ondata di omicron.

I 9713 casi sono un dato statistico interessante: per la prima volta da molti giorni i casi vanno sotto i diecimila in un giorno non festivo (lo scorso lunedì i casi erano stati 5600, nel tradizionale calo per effetto dei minori tamponi che vengono processati di solito la domenica). E' solo un numero, ma testimonia come appunto la curva si raffreddi, seppur non in maniera netta.

Discesa lenta

Ma se l'innalzamento della curva è stato straordinariamente repentino, la discesa è incerta, molto lenta. Stabile intanto la situazione degli ospedali. Anche qui si assiste a una frenata dei nuovi ricoveri.

Tasso di positività in calo

Per quanto riguarda il tasso di positività, questo negli ultimi quattro giorni è sempre stato sopra il 70%. Nella giornata del 29 gennaio sono stati processati 68.876 test di cui 18.108 tamponi molecolari e 50.768 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,10% (70,3% sulle prime diagnosi).

Ricoveri ordinari e terapie intensive

I ricoverati sono 1.461 (5 in più rispetto a ieri), di cui 109 in terapia intensiva (7 in meno).

36 morti

Oggi si registrano 36 nuovi decessi: 17 uomini e 19 donne con un'età media di 82,6 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 36 persone decedute sono: 14 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 5 a Lucca, 2 a Pisa, 3 a Livorno, 4 a Siena, 3 a Grosseto, 2 fuori Toscana.



Sono 8.214 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.609 a Firenze, 703 a Prato, 750 a Pistoia, 575 a Massa Carrara, 794 a Lucca, 842 a Pisa, 557 a Livorno, 589 ad Arezzo, 425 a Siena, 265 a Grosseto, 105 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.​

Età media

L'età media dei 9.713 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

​La mappa del contagio

Sono 218.593 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2.814 in più rispetto a ieri), 56.755 a Prato (775 in più), 62.228 a Pistoia (753 in più), 33.637 a Massa (353 in più), 70.984 a Lucca (1.019 in più), 84.123 a Pisa (1.131 in più), 58.568 a Livorno (1.008 in più), 63.995 ad Arezzo (809 in più), 45.531 a Siena (527 in più), 31.824 a Grosseto (524 in più).