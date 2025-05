Arezzo, 15 maggio 2025 – Lunedì 19 maggio alle ore 20 all’Hotel Etrusco di Arezzo convivio del Panathlon Club di Arezzo che avrà per tema il ciclismo. Il giorno prima sarà passata dalla Valdichiana la 9^ tappa del Giro d’Italia, la Gubbio-Siena e nella serata di lunedì ospite d'onore il valdarnese Rinaldo Nocentini, ex professionista, che ricordiamo in maglia gialla per ben 8 tappe al Tour de France del 2009, più volte azzurro ai mondiali nelle categorie giovanili e da professionista, ottenendo una medaglia di bronzo nel 1995 da juniores e una d'argento nel 1998 da under 23. Rinaldo, classe 1977 si è ritirato nel 2019 dopo ben 21 stagioni nella massima categoria. Si parlerà del momento del ciclismo italiano in generale e nel nostro territorio. Sarà presente una rappresentanza della Polisportiva Albergo-Oliveto. Società nata nel 1973, che ha avuto il suo maggior interprete in Daniele Bennati e dotata di un.ciclodromo, un circuito/pista al sicuro per gli allenamenti dei suoi ragazzi.