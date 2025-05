Alfieri della Repubblica, due giovani toscani premiati da Mattarella: “Siete il futuro che incoraggia”

Firenze, 15 maggio 2025 – "Questo è un giorno di festa”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, 15 maggio, ha incontrato i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d’onore. “Credo che tutti voi e tutte voi – ha sottolineato il capo dello Stato –, quando avete avuto la notizia di essere stati designati alfieri, siate rimasti sorpresi, qualcuno incredulo. Questo conferma la bontà delle scelte fatte. La reazione dimostra che considerate normale ciò che avete fatto. Ma impersonate la normalità in maniera positiva. Voi ne siete espressione. Si tratta di interpretare la vita in maniera positiva, per superare le difficoltà proprie e aiutare gli altri, per spendersi per chi è in difficoltà e impegnarsi nel bene comune”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra i nuovi Alfieri della Repubblica al Quirinale per la consegna degli attestati d'onore

I due toscani tra gli Alfieri della Repubblica

Sono 29 gli attestati d’onore di Alfiere della Repubblica consegnati oggi. Tra i tanti giovani che si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà, ci sono anche due giovanissimi toscani. Sono Niccolò Ricci e Francesco Pratesi. Due nomi che nascondono storie che raccontano la solidarietà, concreta e coraggiosa, capace di fare la differenza.

Niccolò Ricci, la manovra per salvare una collaboratrice scolastica

Questa la motivazione dell’attestato d’onore a Niccolò Ricci: 5/2/2009, residente a Carrara - Per avere, senza esitazione, praticato una difficile manovra di disostruzione delle vie respiratorie, salvando la vita a una collaboratrice scolastica che rischiava di soffocare.

Niccolò era a scuola, all'istituto “Zaccagna-Galiliei” di Carrara. Era una mattina come un’altra che ha però rischiato di trasformarsi in un momento drammatico. Una collaboratrice scolastica, Consuelo Guidi, ha iniziato a soffocare dopo aver mangiato uno snack contenente noccioline. In quegli attimi concitati, con il viso cianotico e la respirazione compromessa, è stato Niccolò Ricci a notarla e ad intervenire.

Il giovane, senza alcuna esitazione, ha applicato la manovra di Heimlich, imparata dalla madre infermiera, riuscendo a liberarle le vie respiratorie e a salvarle la vita. “Non l’avevo mai fatta prima, ma non potevo restare fermo”, ha raccontato subito dopo l’episodio ai cronisti. “Ho avuto paura quando ho visto che stava diventando cianotica, ma ho deciso di tentare”. Un gesto eroico che ha commosso l’intera scuola, culminato in un abbraccio tra il ragazzo e la collaboratrice scolastica salvata.

Francesco Pratesi, il suo programma per semplificare il lavoro dei volontari

Questa la motivazione dell’attestato d’onore a Francesco Pratesi: 7/2/2007, residente a Greve in Chianti (FI) – Per l'entusiasmo e la competenza con cui ha aiutato la Croce Rossa a migliorare i propri servizi, attraverso l'ideazione di un nuovo programma informatico.

Francesco Pratesi, 17 anni, è un giovane volontario della Croce Rossa Italiana. Grazie alle sue competenze informatiche, Francesco ha ideato un nuovo programma gestionale per l’associazione, semplificando la reportistica dei servizi di emergenza-urgenza. Il sistema ha consentito un notevole risparmio di tempo e risorse economiche, permettendo ai volontari di dedicarsi maggiormente all’assistenza concreta delle persone in difficoltà. Il suo contributo, frutto di entusiasmo e dedizione, è la dimostrazione che anche dietro ad uno schermo si può fare la differenza, migliorando in modo tangibile la vita di una comunità.