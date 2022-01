Firenze, 29 gennaio 2022 - Secondo i dati diffusi dalla Regione, è il comune di Marradi, in provincia di Firenze, a registrare il tasso giornaliero di contagi Covid ogni centomila abitanti più alto in Toscana: è quasi 972, con 29 nuovi contagi nelle ultime 24 ore su una popolazione che non arriva i tremila abitanti.

Coronavirus Toscana 29 gennaio, tutti i dati

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi e quanto impattano su un determinato territorio. Ecco in dettaglio l'andamento della circolazione del virus a livello provinciale e per comuni.

I dati a livello provinciale

Livorno 306 (1.008 nuovi casi)

Prato 303 (775 nuovi casi)

Firenze 285 (2.814 nuovi casi)

Pisa 272 (1.131 nuovi casi)

Lucca 268 (1.019 nuovi casi)

Pistoia 259 (753 nuovi casi)

Arezzo 240 (809 nuovi casi)

Grosseto 240 (524 nuovi casi)

Siena 200 (527 nuovi casi)

Massa-Carrara 186 (353 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla Zona del Cuoio pisana) si trova la maglia nera toscana: è Marradi, la capitale dei marroni, comune che ha registato 29 nuovi contagi e un tasso giornaliero per centomila abitanti di quasi 972. Seguono, a distanza, Signa, nella Piana fiorentina, con un tasso di 459 dovuto a 85 nuovi contagi nell 24 ore, quindi altri tre comuni della provincia di Firenze, cioè Rignano sull'Arno, a 434, Figline e Incisa Valdarno, a 409, Calenzano, a 403. Sopra quota 400 anche Abetone Cutigliano, comune in provincia di Pistoia, che ieri registrava il tasso più alto dell'area Asl centro.

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, tranne la Zona del Cuoio, la circolazione del virus resta alta a Montecatini Val di Cecina, nel pisano, che anche oggi registra il tasso più alto dell'area, con 14 nuovi contagi (dopo i +17 di ieri) che fanno scendere però il tasso giornaliero ogni centomila abitanti da 1.002 a 825. Al secondo posto Suvereto, in provincia di Livorno, con 17 nuovi casi e un tasso di 560, e Camporgiano, in Garfagnana, con 11 contagi e un tasso di quasi 511.

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, è il piccolo borgo aretino di Sestino ad essere primo nell'area per tasso giornaliero ogni centomila abitanti: è a quota 650, con 8 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Al secondo posto Chiusdino, in provincia di Siena, con 610 e 11 nuovi casi, seguito da Anghiari, in provincia di Arezzo (582) e Murlo, in provincia di Siena (537).

I comuni capoluogo

Livorno 352 (549 nuovi casi)

Prato 322 (624 nuovi casi)

Grosseto 286 (233 nuovi casi)

Firenze 275 (991 nuovi casi)

Lucca 271 (241 nuovi casi)

Pistoia 271 (245 nuovi casi)

Pisa 224 (200 nuovi casi)

Arezzo 217 (212 nuovi casi)

Siena 175 (95 nuovi casi)

Carrara 170 (103 nuovi casi)

Massa 170 (114 nuovi casi)