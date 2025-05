Arezzo, 15 maggio 2025 – Il “Campus di Senologia Diagnostica e interventistica”, tre giorni di formazione medico-specialistica di livello nazionale in Palazzo del Podestà .

Montevarchi torna al centro della formazione per la Senologia a livello nazionale. Per il secondo anno consecutivo, il Palazzo del Podestà ospita, dal 15 al 17 maggio, “Il campus” dedicato alla “diagnostica e alla interventistica”, organizzato da Fara Congressi, in collaborazione con Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, Ospedale Policlinico San Martino di Genova e la Paolo Rossi Foundation. La formazione è rivolta a specialisti in Oncologia, Radioterapia, Chirurgia Generale e Radiodiagnostica, provenienti da tutta Italia. Saranno presenti tutor ed esperti dei tre centri di riferimento italiani, Firenze, Milano e Genova, per guidare i partecipanti attraverso varie metodiche, aggiornamenti, best practise, in un settore in rapida evoluzione.

“Onorata di ospitare nuovamente a Montevarchi un campus medico specialistico dedicato alla cura del tumore al seno- afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini - Come Sindaco e come donna apro doverosamente le porte di Palazzo del Podestà alla formazione, in materia di Senologia, con l’obiettivo di promuovere anche la prevenzione e alla tutela del bene più grande, la salute. La nostra Amministrazione è da sempre attenta e sensibile al tema della sanità, dei servizi, delle valorizzazione dei professionisti, cercando anche di portare un contributo alla lotta per una patologia, il tumore al seno, che purtroppo colpisce frequentemente le donne in tutte le fasce di età. Promuovere l’informazione significa combattere ed abbassare il rischio. Un’altra occasione per ribadire a tutti di non rimandare i controlli, di non avere paura, di effettuare gli screening con regolarità che possono salvare la vita. Mi preme ringraziare la Presidente della Paolo Rossi Foundation Federica Cappelletti per il sostegno organizzativo a questo campus così prestigioso nell’ambito della Senologia e per aver scelto ancora la nostra location per svolgere un evento di livello nazionale”