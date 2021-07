Firenze, 27 luglio 2021 - Covid Toscana, i nuovi contagi registrati oggi, 27 aprile, sono 271 su 12.569 test di cui 6.975 tamponi molecolari e 5.594 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,16% (4,6% sulle prime diagnosi). Prosegue nel frattempo la campagna di vaccinazione contro il Covid. In Toscana fino a questo momento risultano somministrate 3.901.597 di dosi.

La Toscana rischia la zona gialla nel cuore dell’estate. Se l’aumento di nuovi positivi non dovesse rallentare, fra una settimana rischieremmo di superare la soglia di 150 nuovi casi settimanali su 100mila abitanti.

Vaccini senza prenotazione per gli over 60

La Regione Toscana ieri ha dato indicazioni di garantire libero accesso agli hub alla popolazione over 60, quiandi senza prenotazione. A partire da giovedì dunque gli hub dovranno garantire dosi di Johnson & Johnson per rispondere alle richieste di chi si presenterà. Anche se c’è un problema tecnico da superare: il rischio spreco, dato che una fiala di vaccino Johnson & Johnson contiene 10 dosi. Si ipotizza anche la possibilità di tusare un vaccino diverso.

Green pass forse necessario anche sui mezzi pubblici

Il rapporto tra positivi e primi tamponi giorno per giorno

Ansia green pass, impennata di vaccini

Focolaio in Garfagnana

Nelle scorse ore un focolaio è scoppiato a causa dei contatti avuti da molti ragazzi in un locale della Garfagnana. Locale che per questo weekend resta chiuso. Riaprirà il 30 luglio. L'Asl invita chi è stato nel locale a eseguire un tampone. E in provincia di Lucca si contano molti nuovi contagiati tra i giovani: ben 65 in 24 ore: 32 nella fascia 0-18 anni e 33 nella fascia 19-34 anni.