Lucca, Daspo di 4 anni e foglio di via per il tifoso della Carrarese che colpì un poliziotto con un sasso

Lucca, 27 aprile 2024 – Daspo di 4 anni e foglio di via da Lucca per 2 anni per l'ultrà 20enne della Carrarese che il 21 aprile ha ferito un poliziotto della Digos con una sassata prima del derby toscano Lucchese-Carrarese e che per questo fatto era stato arrestato ai domiciliari. Il questore di Lucca ha emesso i due provvedimenti curati dalla Divisione Anticrimine. Daspo e foglio di via sono stati notificati ieri sera al giovane.

Domenica scorsa il 20enne venne arrestato in flagranza differita a Massa, poi il gip del tribunale apuano ha convalidato l'arresto e lo ha scarcerato stabilendo la misura dell'obbligo di firma due volte al giorno presso il commissariato di polizia di Carrara fino all'udienza dibattimentale che si terrà, invece, al tribunale di Lucca. La data deve essere fissata. Il poliziotto colpito dal sasso ha avuto sette giorni di prognosi. L'ultrà 20enne è accusato dei reati di lancio di materiale pericoloso, lesioni personali aggravati perché commessi contro un pubblico ufficiale in servizio e in occasione di una manifestazione sportiva, e travisamento perché avrebbe cercato di nascondere il volto con una mascherina. L'episodio era avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Lucca.