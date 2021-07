Coreglia Antelminelli (Lucca), 24 luglio 2021 - Boom di contagi covid in un locale della Garfagnana. Dopo un rialzo dei casi nella fascia 15-25 anni, le indagini dell'Asl Nord Ovest hanno dato il loro responso. Il focolaio nasce da un locale in cui si ascolta musica, il Drop Club, molto conosciuto in tutta la Garfagnana. Proprio l'Asl ha inviato un comunicato rivolgendosi a chi ha frequentato negli ultimi giorni il locale.

"In questi ultimi giorni a Castelnuovo di Garfagnana, più in generale, nella Valle del Serchio - dice l'Asl - si è registrato un aumento anomalo di casi positivi nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. L’indagine epidemiologica svolta dai medici del dipartimento di prevenzione, ha ricondotto il fenomeno ad eventi che si sarebbero svolti al Drop Club di Pian di Coreglia nel weekend del 16 ed il 17 luglio". La richiesta dell'autorità sanitaria a chi ha frequentato il locale è quella di sottoporsi a tampone. "L’igiene e sanità pubblica della Asl Toscana nord ovest raccomanda, a coloro che hanno preso parte a questi eventi, di sottoporsi al tampone al fine di individuare precocemente nuove positività e circoscrivere il contagio. Per prenotare il tampone è necessaria la richiesta del medico di famiglia".

E il locale decide di chiudere per qualche giorno, come spiega anche sulla sua seguitissima pagina Facebook. "La direzione ha deciso di tener chiuso il locale per questo fine settimana. Ci stiamo organizzando per riaprire venerdì 30 luglio inserendo l’obbligo, per chi vuole accedere al locale, di green pass (attivo anche con una sola dose di vaccino, per chi ha tampone negativo nelle 48 ore precedenti e per chi è guarito dal Coronavirus nei 6 mesi precedenti). Chi non fosse in possesso di tali requisiti potrà eseguire un tampone rapido all’esterno del locale da personale medico qualificato per poter accedere e svolgere la serata in totale sicurezza".