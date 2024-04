Rio Marina (Isola d’Elba), 27 aprile 2024 – Maltempo all’Elba: pioggia intensa, a tratti fortissima, che sta provocando molti disagi. In particolare a Rio Marina, dove le immagini riportano di strade come fiumi soprattutto nella valle di Riale dove ci sono molte auto in sosta nonostrante il divieto in caso di maltempo.

Maltempo all'Isola d'Elba