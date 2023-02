Settimana siberiana in Toscana: occhio ai contatori

Un contatore dell'acqua

Firenze, 6 febbraio 2023 - Quando le temperature vanno giù, non bisogna mai dimenticarsi dei contatori. Lo ricorda Publiacqua, che raccomanda a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo. Questa malaugurata ipotesi provocherebbe infatti la cessazione dell'erogazione di acqua per il tempo necessario alla sostituzione del contatore da parte dell'azienda. Ed i costi per la sostituzione sarebbero a carico degli utenti. Meglio evitare.... e farsi trovare preparati.

Attenzione poi alle seconde case, disabite d'inverno: il ghiaccio può provocare la rottura di tubazioni e termosifoni. Anche in questo caso la raccomandazione è di proteggere il contatore e di tenere sotto controllo le tubazioni del proprio impianto interno adottando, al bisogno, qualche piccolo accorgimento, come quello di mantenere un minimo flusso da un rubinetto per evitare il congelamento delle tubazioni esposte.

In caso di danni, Publiacqua ricorda il Numero Verde Guasti 800 314 314. Fondamentale comunicare il proprio numero di matricola.