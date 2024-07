Arezzo, 23 luglio 2024 – Conclusi i Lavori di Riqualificazione in Via Piero della Francesca: Sansepolcro si Rinnova

È con grande soddisfazione che l'amministrazione comunale di Sansepolcro annuncia la conclusione dei lavori di riqualificazione urbana in Via Piero della Francesca. Questo importante progetto, iniziato lo scorso 27 novembre, rappresenta un passo significativo nel più ampio piano di rigenerazione del centro storico, finanziato con fondi PNRR per un totale di 5 milioni di euro.

I lavori in Via Piero della Francesca, hanno visto un profondo restauro e miglioramento dell’area, che ha interessato non solo la parte superiore della strada, ma che ha impegnato gli operai anche nel rifacimento delle fognature e del sistema idrico della zona, restituendo dignità e splendore a una delle vie più rappresentative della nostra città. Questo intervento è il primo di una serie di cantieri che interesseranno l’intero centro storico, sia dentro che fuori le mura, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale di Sansepolcro.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Marzi, ha espresso la sua soddisfazione per il completamento dei lavori: “Oggi celebriamo una tappa fondamentale del nostro progetto di rigenerazione urbana. La riqualificazione di Via Piero della Francesca è solo l’inizio di un impegno concreto per rinnovare il volto di Sansepolcro. Grazie ai fondi PNRR, siamo in grado di intervenire in modo significativo sulle aree più bisognose, migliorando la qualità della vita dei nostri cittadini e rendendo la nostra città ancora più attraente per i visitatori. Mi preme ringraziare i funzionari dell’ufficio tecnico del comune coinvolti nella gestione di questo importante progetto per la loro professionalità e disponibilità nel seguire tutte le fasi dei lavori, così come gli operai comunali sempre attenti alle esigenze cittadine.”

Durante il periodo dei lavori, il traffico veicolare è stato interdetto per garantire la sicurezza e l'efficienza del cantiere, ma è stato sempre mantenuto l'accesso pedonale per minimizzare i disagi. Ora, con il completamento dell'opera, la via è tornata ad essere completamente fruibile, con un aspetto rinnovato e una funzionalità migliorata. Sono stati posizionati dei dissuasori di parcheggio per permettere di godere appieno della visibilità dei negozi che sono parte integrante della bellezza e del valore di questa strada del centro storico cittadino.

“Stanno proseguendo anche gli altri cantieri legati al progetto di Riqualificazione Urbana. – ha commentato il sindaco Fabrizio Innocenti – E’ un momento delicato per la nostra città che sta subendo un profondo intervento di recupero e siamo certi che al termine di tutti gli interventi la città potrà godere di un rinnovamento importante esteticamente e logisticamente.”

L’amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrata durante i lavori e invita tutti a visitare Via Piero della Francesca per apprezzare personalmente i risultati di questo importante intervento.