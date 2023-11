Toscana and Friends, il concerto per l’alluvione: Massini, Pelù e Mannoia presentano l’evento

Firenze, 15 novembre 2023 – C’è la data. Il 3 gennaio 2024 al Tuscany Hall, a Firenze, ci sarà il concerto per l’alluvione in Toscana dello scorso 2 novembre. La grande serata, un evento per raccogliere fondi destinati alle popolazioni colpite dalla tragedia, è stata lanciata da Stefano Massini, Piero Pelù e Fiorella Mannoia che oggi hanno presentato il progetto proprio al Tuscany Hall, dove si terrà l’evento. Il nome del concerto: “Toscana and Friends: Ricominciamo”. I biglietti saranno in vendita da martedì 21 novembre nei punti vendita Box Office Toscana.

6 foto (Foto Marco Mori / New Press Photo)

L’idea è nata – spiega Massini durante la presentazione – proprio nei momenti successivi all’alluvione. “Ci siamo detti (insieme a Piero Pelù, ndr) che dovevamo fare qualcosa per la gente colpita da questa tragedia. Era psicologicamente molto importante. Dovevamo fare qualcosa di concreto”.

L’evento – ci tiene a precisare Massini – “riguarda tutti i Comuni colpiti dall’alluvione in Toscana. È stato già costituito un comitato che riceverà i soldi. E non solo dall’incasso. Perché questa operazione serve anche a raggiungere imprese, ditte, imprenditori e privati affinché contribuiscano alla raccolta”.