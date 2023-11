Alluvione, un grande concerto per ripartire. Massini: "Vicini alla nostra gente"

Firenze, 13 novembre 2023 – “Il cielo era cupo, quasi nero. E il vento così forte da sradicare le grondaie del tetto. E' cominciata così nel pomeriggio del 2 novembre, col presagio che quella pioggia avrebbe portato il peggio. Ma noi campigiani non eravamo in grado neanche di immaginare quale fosse il disastro che stava per caderci addosso".

Massini, come sta andando la preparazione dell’evento?

"Io e Piero Pelù ci stiamo lavorando tantissimo. Oltre a Fiorenna Mannoia e Fabio Fazio che hanno detto subito sì, abbiamo già l’adesione anche di Luca Barbarossa, Gianni Morandi e Laura Pausini. Sarà al Pala Mandela di Firenze e stiamo cercando di fissare una data prima di Natale. Sono convinto che saremo in tanti, le persone devono sapere che non sono sole. E dobbiamo ricordare che dopo aver spalato il fango c’è da ricostruire".

Cosa ricorda delle prime ore di diluvio?

"Sono uscito nel pomeriggio intorno alle 17.30 perché dovevo andare a Roma per un impegno in tv. Il Bisenzio era già in piena e stava crescendo di un metro ogni mezz’ora. Mi sono detto: stanotte quando torno trovo l’ira di Dio. E in effetti quando intorno alle 2 sono rientrato, a Campi era già un disastro. Casa mia era salva, ma poche strade più in là sentivo le grida delle persone spaventate con l’acqua fino al primo piano. Ormai non c’era elettricità, nessun collegamento internet, e anche le batterie dei cellulari si stavano scaricando a tutti. Era impossibile anche chiamare i soccorsi. Nella notte l’importante è stato mettersi in salvo, ma la mattina dopo, appena fatto giorno, ci siamo resi dell’immane disastro".

Lei conosce bene il territorio, come è possibile un tale disastro?

"Nessuno sembra capire la fragilità di questa zona, paludosa, con mille canali, laghi, laghetti, che un tempo era completamente sott’acqua. Persino Collodi si era ispirato a questo "mare" per raccontare le storie di Pinocchio".

Cosa c’entra Pinocchio?

"C’entra eccome. E’ noto che Collodi immaginò il mare in cui Pinocchio incontra il pescecane e ritrova Geppetto, proprio in questa distesa d’acqua. Prima delle bonifiche dalla zona di Castello a Campi venivano in barca. Ecco perché ancora oggi ogni 200 metri c’è un ponte fra una strada e l’altra".

Almeno c’è stata la solidarietà di tanti giovani corsi a dare mano.

"Sì è vero, tantissimi ragazzi. Ma è uno strazio vedere le famiglie buttare sulla strada tutto quello che prima era la propria vita. Quando ti entra in casa un metro e mezzo d’acqua cosa vuoi recuperare...".