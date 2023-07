Cecina, il sindaco trovato con la cocaina se ne va. Lippi si prende una pausa: l’imbarazzo del Pd

Cecina, 21 luglio 2023 – Samuele Lippi ieri si è allontanato per alcuni giorni, con la sua famiglia, da Cecina. Il sindaco che è stato trovato dai carabinieri con una dose di cocaina in auto, ha lasciato la città per preservare soprattutto la sua famiglia dal clamore della vicenda.

Il centrodestra compatto ha chiesto le dimissioni del primo cittadino, il Pd fa quadrato e spiega perché la giunta Lippi, in mano al vicesindaco, andrà avanti fino alla fine della legislatura. "La posizione del Pd è chiara ed è frutto di una riflessione e confronto plurale nel partito: intendiamo assicurare la continuità amministrativa alla città di Cecina e ai suoi cittadini ed è rispettosa del percorso personale del sindaco Samuele Lippi".

Così Stefano Bruzzesi, responsabile regionale Enti Locali del Pd, riassume la decisione del partito di non sfiduciare in consiglio comunale il sindaco Lippi. "Abbiamo apprezzato la schiettezza di Lippi - spiega Bruzzesi - che ha informato la giunta della sua situazione e ha fatto un post pubblico su facebook per comunicare i fatti ai cittadini. Lippi ha detto di voler intraprendere un percorso di recupero e di dover sospendere la sua attività come amministratore.

Questa è una scelta saggia che noi condividiamo, anche se, va ricordato, il sindaco non è accusato di nessun reato, dato che la quantità di droga rinvenuta rientra nei limiti dell’uso personale e quindi c’è solo una segnalazione alla prefettura". Sulle dimissioni chieste dalle opposizioni e non date dal sindaco, Bruzzesi sottolinea che "stiamo parlando di una persona che ha ammesso di avere un problema e che sta iniziando un percorso terapeutico. Ci sono molti progetti avviati e finanziamenti del Pnrr che devono terminare il loro iter. Le dimissioni avrebbero un effetto negativo per la città facendo perdere risorse e rallentando l’azione amministrativa. La maggioranza può andare avanti con un vicesindaco esperto come Giuseppe Antonio Costantino, questa per noi è la scelta migliore".

E sulle possibili ripercussioni alle prossime elezioni Bruzzesi sostiene che "Lippi ha esaurito i due mandati e ci sarebbe stato comunque un nuovo candidato per il centrosinistra". Intanto ieri mattina il segretario generale del Comune di Cecina ha inviato comunicazione formale al prefetto di Livorno Paolo d’Attilio della indisponibilità del sindaco Samuele Lippi informandolo che le funzioni sono prese in carico dal vicesindaco Costantino.

Un documento di prassi, ma che assume un valore particolare perché ‘certifica’ la ‘sospensione’ di Lippi dalle attività. "La dichiarazione di impedimento temporaneo è un atto fondamentale di responsabilità, a salvaguardia della salute di Samuele e della continuità dell’azione amministrativa della Giunta Comunale" conclude l’Unione comunale del Pd di Cecina.

