Cecina, il sindaco trovato con la cocaina si fa da parte: “Temporaneo impedimento”

Cecina (Livorno), 20 luglio 2023 – Samuele Lippi, il sindaco di Cecina sorpreso in macchina con una dose di cocaina, non si dimette ma si fa da parte. Come comunicato dal segretario generale del Comune al prefetto di Livorno Paolo D’Attilio, il primo cittadino di Cecina (Pd), 51 anni, ha inviato una sua dichiarazione di impedimento temporaneo. E sarà dunque il vicesindaco del comune Antonio Giuseppe Costantino ad assumere le sue funzioni.

"La dichiarazione di impedimento temporaneo inviata dal Comune di Cecina a nome del sindaco Lippi al prefetto questa mattina è un atto fondamentale di responsabilità che va in continuità con quanto richiesto dal Partito democratico nella riunione di ieri sera a salvaguardia della salute di Samuele e della continuità dell’azione amministrativa della Giunta comunale”, si legge in una nota dell’unione comunale del Partito democratico di Cecina.

Il Partito democratico, aggiunge il comunicato, "darà il massimo sostegno all'azione dell'amministrazione in questo ultimo anno di mandato, certi che anche in assenza del sindaco la Giunta potrà raggiungere i fondamentali obiettivi che abbiamo di fronte e che i cittadini attendono".

Nel frattempo, come già comunicato dal sindaco stesso dopo essere stato scoperto lunedì dai carabinieri con una piccola quantità di droga in auto nella zona di Riparbella durante un controllo, Lippi affronterà un percorso di cura.

"Sono inciampato – ha dichiarato il sindaco – ma voglio rialzarmi e con coraggio ho deciso di intraprendere un percorso che mi permetta di prendermi cura di me. Voglio e devo farlo non solo per me, ma anzitutto per i miei familiari, per coloro che condividono l’impegno di governo della città, per le forze politiche che lo sostengono, per rispetto di tutto il consiglio comunale e non per ultimo, verso tutti i cittadini di Cecina”.

Il sindaco ha già lasciato Cecina. L’ipotesi è quella di una sua lunga assenza per seguire un’adeguata terapia.