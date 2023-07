Sindaco trovato con la cocaina, lunga riunione del Pd, poi la decisione

Cecina (Livorno), 20 luglio 2023 – Una lunga riunione, una serata non facile, poi alla fine la decisione: il Partito Democratico non sfiducia il sindaco di Cecina Lippi, trovato dai carabinieri con una dose di cocaina per uso personale e dunque segnalato come assuntore. Il sindaco dell’importante centro costiero in provincia di Livorno la scerà la città per curarsi, come ha detto lui stesso, lasciando la gestione del Comune al vicesindaco Antonio Giuseppe Costantino.

Alla riunione del Pd hanno partecipato la segretaria dell’unione comunale Elena Benedetti, il segretario del circolo Guido Rossa Andrea Conti, del circolo Palazzi Walter Dominici, il segretario della federazione Alessandro Franchi, la presidente Tiziana Agostini e i componenti dela segreteria regionale Francesco Gazzetti e Stefano Bruzzesi.

Il passo indietro del sindaco è stato apprezzato dal Partito Democratico. “Il Pd di Cecina è umanamente vicino a Samuele Lippi in questo momento di difficoltà personale – si legge in una nota – Conferma l’apprezzamento e il sostegno per l’azione amministrativa svolta dalla giunta Lippi in questi nove anni e per gli obiettivi raggiunti. A tutela della sua salute, dell’istituzione che rappresenta, del lavoro fatto fino ad oggi dall’amministrazione e quello fondamentale ancora da concludere nei prossimi mesi, apprezza che il sindaco Lippi abbia deciso di dedicarsi al suo percorso di cura e recupero, prendendosi tutto il tempo necessario per affrontare al meglio questa nuova sfida, nell’interesse suo, della sua famiglia e dei suoi cari”.