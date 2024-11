Firenze, 3 novembre 2024 - Caserme aperte a Firenze per la Giornata delle Forze Armate. Per il 4 novembre, il Comando Militare Esercito Toscana, ente dell’esercito Italiano che opera alle dipendenze del Comando delle Forze operative Nord, ha organizzato a Firenze, diverse iniziative.

Alle ore 15, in piazza dell'Unità ci sarà una Cerimonia Interforze con la commemorazione dei caduti di tutte le guerre con la deposizione di una corona. Nella stessa giornata, sarà possibile visitare le seguenti Caserme e palazzi normalmente chiusi al pubblico: Istituto Geografico Militare, via Cesare Battisti 10, dove sarà allestita la mostra “L’immagine di Firenze e della Toscana negli archivi IGM”, dalle 10 alle 15; Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, viale dell’Aeronautica 14, con apertura al pubblico dell’Istituto, della Biblioteca e dello stand informativo, dalle 09 alle 15; Caserma “Col. A. Fontanelli”, Lungarno Soderini 15, sede del Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale e sede della Sezione Distaccata del museo storico della Guardia di Finanza “casa Capponi”, dove ci sarà la mostra permanente, dal titolo “La Guardia di Finanza in Toscana. Due secoli e mezzo di storia”, dalle 09 alle 13; Caserma Croce Rossa Italiana “MVM Milite Tito Brunetti”, via dei Massoni 19, sede del Comando Centro di Mobilitazione Toscana del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa, con esposizione di mezzi e materiali e visita guidata alla raccolta museale dal 1866 ad oggi.

Il 12 novembre ore 10 infine, in ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace, si svolgerà una cerimonia presso il Monumento ai Caduti della Caserma REDI (in via Venezia n.5).

Fabrizio Morviducci