Obiettivo "casa green": caldaie e pannelli solari. La guida alle agevolazioni

impianti fotovoltaici

Firenze, 20 marzo 2023 - Come orientarsi nel mare magnum dei bonus previsti dal governo per le famiglie? Il settore dove si concentra un cospicuo numero di incentivi è quello legato alla casa: esiste un bonus ristrutturazione che si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, è pari al 50% e deve essere suddiviso in 10 quote annuali di pari importo per un tetto massimo di spesa di 96.000 euro. Bollette I documenti I giovani Over 65 Via alla proroga I figli Abitazioni Per i più piccoli L’ausilio riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione pannelli fotovoltaici, effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e relative pertinenze. «L’attenzione si sta concentrando sulla direttiva europea per gli edifici residenziali alla quale anche l’Italia dovrà adeguarsi – spiega l’architetto Riccardo Maffei, che si occupa degli interventi necessari a mettere in regola gli edifici –. L’obiettivo è quello di raggiungere la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e la classe D entro il 2033"....