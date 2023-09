Caro-vita: risparmiare sul carrello della spesa si può. Ecco i supermercati più convenienti

Firenze, 7 settembre 2023 - Pesano i rincari (+12,6%), ma con un po’ di attenzione si può spendere meno. Un esempio? Facendo la spesa alla Coop.fi di via Veneto ad Arezzo in un anno si possono risparmiare 447 euro. A Firenze conviene riempire il carrello alla Coop.fi di via Petrosa a Sesto. In un anno, il risparmio può raggiungere i 465 euro. Lo si evince dall’indagine di Altroconsumo.

Gli aumenti

C'è un dato che emerge in modo molto evidente dall’indagine sui supermercati di quest’anno: tutte le 35 catene analizzate hanno aumentato molto i prezzi rispetto all’anno scorso, del 12,6% in media (a marzo 2023 rispetto a marzo 2022).

Nonostante il contesto di rincari, le possibilità di spendere meno ci sono: fino a 3.455 euro all’anno di risparmio per famiglia facendo la spesa nel discount con i prodotti meno cari. Questo dice la nostra indagine, che ha considerato 1.200 punti vendita e dalla quale sono scaturite le classifiche a livello nazionale e per più tipi di carrelli della spesa.

Carovita: quali catene hanno aumentato di più i prezzi

L’aumento dei prezzi del 12,6% è una media: andando nello specifico delle tre tipologie, gli ipermercati hanno visto una crescita dell’11% (nel 2022, rispetto al 2021, era dello 0,9%), i supermercati del 12% (l’anno scorso + 2%); sono i discount gli attori della grande distribuzione che hanno segnato i rincari maggiori, di ben il 15% in media (era + 5,2 % nel 2022), con punte anche del 18%.

Evidentemente - tenendo prezzi più bassi e avendo minor margine di guadagno - sono riusciti a contenere meno gli aumenti legati all’inflazione generale che, comunque, era molto più bassa (+ 7,6%) nel mese delle nostre rilevazioni. Vuol dire che i prezzi della grande distribuzione, discount in particolare, sono aumentati molto di più rispetto a tutto il resto.

Spesa mista: le catene vincitrici

Tra iper e super visitati, la catena che nella nostra indagine permette di risparmiare di più per la “Spesa mista” (con prodotti di ogni tipo: più economici, della marca del distributore e di marca) è anche quest’anno Famila Superstore: ha ottenuto infatti indice 100 nella specifica classifica.

Quanto ai discount, invece, In’s Mercato conquista la vetta.

Quali prodotti scegliere per risparmiare?

Dal riquadro “I risparmi cambiando insegna” emerge in modo evidente che i prodotti più economici del discount e quelli con il marchio del distributore rappresentano il modo migliore per risparmiare. Questi tipi di prodotti non solo sono generalmente convenienti, ma sono anche buoni, se non ottimi.

Ce lo confermano i nostri test. Abbiamo analizzato gli oltre 250 prodotti risultati migliori nelle stesse categorie rilevate per l'indagine supermercati: negli ultimi due anni il 33% dei Miglior Acquisto (qualità almeno buona e prezzo conveniente) erano del discount; il 70% dei prodotti sia Migliore del Test (qualità migliore) sia Miglior Acquisto era della marca del supermercato (private label). In alcuni casi ottimi i risultati anche per la sostenibilità (Miglior Scelta Green).

Vediamo nelle città di diffusione del nostro giornale prese in esame dall’indagine dove si risparmia di più

Arezzo (risparmio massimo: 447 euro)

Coop.fi via Vittorio Veneto

Coop.fi centro Arezzo viale Amendola

Esselunga viale Leonardo Da Vinci

Pam via Calò

Gala di via Campo di Marte

Gala di via Pisacane

Gala via dei Lecci

Conad strada provinciale 21 loc. Ponte a Chiani

Pam via Vittorio Alfieri

Firenze (risparmio massimo: 465 euro)

Coop.fi via Petrosa a Sesto

Coop.fi via Salvi Cristiani

Coop.fi via Carlo del Prete

Coop.fi piazza Leopoldo

Coop.fi Ponte a Greve

Ipercoop di Gavinana

Coop.fi via Forlanini

Coop Le Piagge

Esselunga del Galluzzo

Esselunga via Canova

Conad via Pistoiese

Esselunga via di Novoli

Esselunga via Masaccio

Esselunga via del Gignoro

Pam via Francavilla

La Spezia (risparmio massimo: 215 euro)

Ipercoop Le Terrazze

Basko via Veneto

Coop via Saffi

Esselunga corso Nazionale

Ipercoop Centroluna via Variante Cisa

Coop centro Il Faro via Amendola

Livorno (risparmio massimo: 739 euro)

Pam superstore di piazza Saragat

Esselunga viale Petrarca

Conad via dell’Antimonio

Ipercoop Fonti del Corallo via Graziani

Conad via Grande

Coop Parco Levante

Lucca (risparmio massimo: 621 euro)

Coop.fi Centro Lucca

Coop.fi via di Tiglio

Esselunga via Dante Alighieri

Esselunga viale San Concordio

Esselunga via Carlo del Prete

Conad via Einaudi

Carrefour via Santissima Annunziata

Perugia (risparmio massimo: 652 euro)

Oasi via Palermo

Oasi viale Centova

Conad via de Nicola

Conad via Tiberina Sud

Spazio Conad Quasar Village

Conad via dell’Ala

Coop via Angelucci

Gala supermercato Strada Fabrianese

Pam Superstore loc. Olmo

Conad superstore fraz. San Sisto

Pisa (risparmio massimo: 607 euro)

Coop.fi via Ponte a Piglieri

Spazio Conad via Pietrasantina

Esselunga Superstore via Cisanello

Coop.fi via Valgimigli a Cisanello

Pam viale delle Cascine

Carrefour via Pontecorvo

Pistoia (risparmio massimo: 431 euro)

Coop.fi viale Adua

Esselunga Superstore via Porta Nuova

Conad Superstore viale Adua

Conad via Fiorentina

Prato (risparmio massimo: 450 euro)

Coop.fi Parco Prato

Coop.fi via Valentini

Pam Superstore via Ferrucci

Esselunga Superstore viale Galilei

Conad Superstore via Catani

Esselunga Superstore via Kuliscioff