Libri, l’altalena dei prezzi sfiora mille euro

Arezzo, 7 settembre 2023 – A poco più di una settimana al ritorno a scuola, a pesare non sarà tanto la fine delle vacanze quanto il salasso dietro l’angolo. Salato il conto dei libri di testo e del materiale scolastico per una spesa che quest’anno prevede rincari e picchi dovuti ad aumenti e inflazione. La scuola dell’obbligo sembra un lusso, soprattutto per chi inizia le superiori.

Per Federconsumatori ogni famiglia spenderà il 4% in più per i libri e oltre il 5% per il corredo fatto da zaini, diari e quaderni. Più di 500 euro per i libri necessari a ripartire e altrettanto per tutto l’occorrente. Sommato tutto, siamo sopra i mille euro, con un record segnato dalle classi prime sia di medie che di superiori, quelle in cui si acquistano anche i vocabolari oltre ai testi che resteranno in uso per il triennio successivo. Liste dei libri alla mano, abbiamo provato a fare due conti prendendo come esempio appunto il costo per gli studenti che inizieranno con la prossima campanella un nuovo percorso scolastico.

Il conto è salato già in prima media. Per acquistare i libri di testo

che occorrono alla 1A della scuola secondaria di primo grado IV Novembre servono 325 euro, senza contare i vocabolari di lingua italiana e straniera che fanno impennare il conto intorno a 500. Lo scontrino si allunga per le prime classi degli istituti secondari di secondo grado.

Nei licei alla lista dei libri vanno sommati anche i vocabolari di lingue straniere e antiche che da soli pesano quasi quanto i libri se da acquistare ex novo e in blocco. Basti pensare che secondo la lista fornita dalla scuola, costa 130 euro il vocabolario Loescher di greco, 110 quello di

latino dello stesso editore. Poi ci sono anche quelli di italiano e

lingua straniera. Conteggiando solo i libri di testo da acquistare

per la 1A del classico Francesco Petrarca, occorrono circa 360

euro. Per la 1A dello scientifico Francesco Redi, ne servono circa 400. Per chi inizia un liceo la spesa media è di quasi 700 euro con i vocabolari. Altra scuola, altra lista di volumi adottati: per la 1AFM dell’istituto Buonarroti

Fossombroni, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, ci vogliono 512 euro di libri di testo. E se al liceo musicale o alle scuole medie che prevedono questo indirizzo, va aggiunto il costo di uno strumento, non va

meglio agli istituti tecnici. Qui infatti non occorre sommare alla lista dei libri il costo dei vocabolari di lingua antica, ma il peso del corredo e materiale

scolastico può incidere più che nei licei. Basti pensare alle forniture di cancelleria e colori richieste in un liceo artistico.