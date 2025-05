Arezzo, 21 maggio 2025 – Caro energia: incontro a Sansepolcro

Come difendersi da contratti non richiesti e da pratiche commerciali scorrette

Povertà energetica, mercato selvaggio, pratiche commerciali scorrette, contratti non richiesti. Questi i temi che Federconsumatori, Cgil e Spi hanno messo al centro di una serie di incontri nella provincia di Arezzo. Il caro energia e i meccanismi di tutela verranno illustrati anche nel quadro dei referendum di giugno che rappresentano un ulteriore elemento di tutela per il cittadino. Il prossimo appuntamento è in calendario per venerdì 23 maggio, alle ore 16, sarà presso il Foro Boario di Sansepolcro.