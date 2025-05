Chiara Meoni, il quarto anniversario dalla scomparsa

Arezzo, 21 maggio 2025 – Il 22 maggio 2021 ci lasciava Chiara Meoni, dopo i suoi 18 anni appena compiuti, dopo la sua breve esistenza che aveva permesso a tutte le persone incontrate nel cammino di vita di amarla e apprezzarla per il suo carattere dolce, la sua caparbia volontà di studiare, imparare e prepararsi alle sfide della vita. Pochi giorni quel tristissimo addio veniva inaugurata presso il Liceo Scientifico “Giovanni da Castiglione”, presso il quale Chiara studiava, un’aula a Lei intitolata, dove i ragazzi che compiono i suoi stessi studi linguistici ogni giorno accedono per entrare in contatto con loro coetanei in altri paesi, per svolgere i loro studi grazie ai moderni supporti tecnologici della didattica più avanzata.

Da parte nostra la Fondazione Fabrizio Meoni Onlus ha avviato nel 2021 un programma di borse di studio destinato agli studenti della sezione linguistica del Liceo e che abbiamo rifinanziato anche nel 2025, ovvero pochi giorni fa. Il programma, che comprende anche altre azioni formative, si chiama “in viaggio con Chiara” e i beneficiari delle borse ogni anno appendono le foto del loro soggiorno di studio all’estero nell’aula “Chiara Meoni”, come se Chiara avesse continuato a viaggiare con loro.

Tra i progetti realizzati in Senegal, il paese tanto caro al babbo Fabrizio e dove lo stesso aveva ottenuto le sue vittorie più importanti, uno di questi è intitolato proprio a “Chiara e Fabrizio Meoni”: si tratta della biblioteca e sala multifunzionale della scuola di Foua 2 , a M’Bour, Senegal, progetto inaugurato da tutti i famigliari di Chiara nel maggio 2023 e che da quel giorno svolge bene le sue funzioni, arricchendo la didattica degli oltre 500 studenti della scuola.

Nei primi mesi di questo anno, grazie alla collaborazione del Direttore della scuola Mohamed Gueye, la Biblioteca e sala multifunzionale è stata ulteriormente arredata ed è stata collocata una grande insegna esterna che ne ricorda il senso e i benefattori che hanno reso possibile il progetto.