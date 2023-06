Sanità, il sindacato: “Allarme sostituzioni estive. Mancano alcune centinaia di infermieri in Toscana”

Firenze, 5 giugno 2023 – "L'estate è alle porte e come ogni anno tornano i problemi legati alle sostituzioni per il personale sanitario in ferie: all'appello mancano alcune centinaia di infermieri e i disagi riguardano l'intero territorio regionale". La denuncia arriva dal NurSind Toscana, il sindacato delle professioni infermieristiche, che lancia l'allarme in vista delle ferie estive.

''La situazione è drammatica - spiega il coordinatore regionale Giampaolo Giannoni -. Nonostante gli annunci di alcune aziende sanitarie che parlano di assunzioni, il personale è insufficiente per coprire le sostituzioni di chi è in ferie. Come ogni estate le aziende punteranno a garantire larga parte del servizio con le forze a disposizione o con minimi innesti di personale, ricorrendo alle cosiddette 'aggiuntive'. Si tratta di prestazioni lavorative supplementari che il personale sanitario può effettuare soltanto rinunciando al proprio giorno libero, visto che le norme contrattuali sull'orario di lavoro impongono undici ore di riposo tra un turno e l'altro. I pochi concorsi per le assunzioni a tempo determinato, inoltre, vengono banditi proprio in questi giorni ed è facile immaginare che fino a metà luglio non sarà possibile avere il personale in corsia''.

"Seguendo una prassi che va avanti ormai da anni, nelle prossime settimane le aziende sanitarie chiuderanno alcuni reparti, concentrando il personale in quelli che rimarranno aperti. Una scelta, secondo il sindacato delle professioni infermieristiche, che ricadrà anche sui pronto soccorso, a rischio collasso per l'incapacità di liberare posti letto per accogliere nuove persone - si legge nella nota del NurSind -. La mappa dei disagi è variegata e non risparmia nessuna zona: in Valdelsa a luglio e agosto verranno sospesi gli screening al colon retto e le spirometrie, mentre l'ambulatorio infermieristico subirà una riduzione consistente. All'Elba, per garantire i servizi, l'azienda sanitaria sarà costretta a ricorrere alle prestazioni aggiuntive facendo arrivare sull'isola personale dell'Asl Nord Ovest. Disagi in vista anche al Meyer dove, oltre alle prestazioni aggiuntive, il personale verrà spostato da un reparto all'altro e si farà ricorso agli interinali, così come nell'area del Mugello".

Previsioni tutt'altro che rosee anche a Careggi, come dice Giannoni. “Già adesso - spiega - si registrano situazioni molto critiche, con personale allo stremo, ricorso massiccio alle prestazioni aggiuntive e persino problemi a effettuare i corsi obbligatori previsti dalla legge sulla sicurezza sul lavoro per i dipendenti”.