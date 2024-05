"Aiutatemi, non posso spostarmi ma il mio cane deve andare in clinica”

Borgo a Mozzano (Lucca), 10 maggio 2024 - Emma è una “canona” adorata e adorabile, un Bovaro del Bernese di nove anni che vive a Valdottavo, nel comune di Borgo a Mozzano, e soffre di una patologia molto seria.

Ha la necessità di recarsi in una clinica di Crema, in Lombardia, dove è in cura da diversi mesi, per essere sottoposta a radioterapia, ma purtroppo la sua compagna umana, Cristina, è caduta fratturandosi il perone e si trova impossibilitata a guidare l’auto. Per questo lancia un accorato appello. “Ho bisogno di voi - chiede disperata Cristina - per la mia amatissima “Emmona” con la quale sto lottando con tutte le mie forze per una speranza di vita. Abbiamo Iniziato un percorso lontano da casa da un Veterinario che mi aiuterà a salvarla. Sono sempre andata da sola con lei fino a Crema e precisamente a Romanengo, dove si trova La Cittadina Fondazione Studi e ricerche veterinarie e lei è stata accolta e curata con grande perizia. Ora, purtroppo, non posso farlo perché ho il gesso a una gamba e lei non può saltare le radioterapie. Chiedo con il cuore a chiunque potesse accompagnarmi di contattarmi urgentemente. Io accompagnerò Emma anche se non potrò guidare, useremo la mia auto e ve ne saremo eternamente grate. Non ci abbandonate”. Cristina ha bisogno di recarsi a Crema con Emma il prossimo lunedì 13 Maggio, Mercoledì 15 Maggio e Venerdi 17 Maggio sempre alle 11, con partenza intorno alle 7. Per contattarla chiamare il numero 345 7978680