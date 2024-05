“Il mio cane ha bisogno di cure”, la gara di solidarietà per Emma commuove il web

Borgo a Mozzano, 11 maggio 2024 – La solidarietà è particolarmente viva e vegeta, soprattutto quando si tratta di venire in soccorso dei nostri amici a 4 zampe. Lo dimostra la storia di Emma, Bovaro del Bernese di nove anni che vive a Valdottavo con la sua compagna umana Cristina, che aveva bisogno di trovare un passaggio in auto per Romanengo, a Crema in Lombardia, dove doveva sottoporsi in una clinica veterinaria a una serie di radioterapie, per curare la grave patologia dalla quale è afflitta.

L’appello accorato lanciato da Cristina, al momento impossibilitata a guidare l’auto perché con una gamba ingessata, sia sui social media sia dalle pagine della nostra testata on line, ha dato i suoi buoni frutti e dopo poche ore, Emma ha trovato le persone disponibili ad accompagnare Emma ai tre appuntamenti previsti per la prossima settimana.

“Gli angeli esistono - ha commentato Cristina dopo essere riuscita a trovare per Emma e lei stessa un passaggio fino a Crema -, siamo riuscite a coprire tutti e tre i giorni di radioterapia della nostra Emmona”. Grazie di cuore a tutti per l’interesse e l’aiuto che ci avete dimostrato. Siete stati tutti unici e speciali”.