Dopo il cioccolato militare, entra in commercio il caffè dell’Esercito

Firenze, 8 febbraio 2025 – C’è un caffè con le stellette. E’ stato presentato a Pitti Taste, Gran Corpo, il nuovo brand dell’Esercito Italiano che ha presentato i prodotti alimentari con uno stand della licenziataria Fonderia del Cacao. Oltre al caffè sono stati riproposti anche alcuni alimenti della tradizione alimentare che hanno segnato la storia del vettovagliamento militare e che sono disponibili in commercio.

Sotto il segno della stelletta, simbolo dell’appartenenza alle Forze Armate, non potevano mancare a questa edizione i prodotti a marchio Esercito, come il cioccolato dell'Esercito che dal 1937 è parte integrante della "Razione K" utilizzata dai militari in attività operative.

Quest’anno è stato presentato al pubblico appunto anche il caffè a marchio Esercito "Gran Corpo" frutto della collaborazione con la storica azienda di torrefazione DL, attiva dal 1961 a Cambiano, che farà rivivere la tradizione di un prodotto che ha segnato la storia del mondo militare e che rappresenta l’autenticità delle eccellenze italiane.

La miscela si contraddistingue per l’attenzione alla qualità delle materie prime, per la selezione meticolosa dei chicchi di caffè e per la tostatura singola grazie alla quale si riescono a preservare le note aromatiche di ciascuna varietà di caffè.

I prodotti Esercito immessi in commercio sostengono la cultura dell’eco-sostenibilità e della tutela dell’ambiente in quanto sfruttano materiali non più in uso a cui viene data una seconda vita diventando, come nel caso delle vecchie cassette di primo soccorso e delle gavette, un originale packaging per generi di "pronto conforto" e il cioccolato.

Insieme ai prodotti dell’Esercito, sono esposti i prodotti dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, quali il "Cordiale" o "Elisir di China", memorie storiche e nicchie dell'eccellenza alimentare che hanno accompagnato generazioni di soldati italiani. Tali produzioni sono rese possibili grazie a Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa che ha il compito di valorizzare gli asset delle Forze Armate.