Addio alle cabine telefoniche. Saranno rimosse (quasi) tutte, in Toscana un migliaio: ecco dove

Firenze, 8 giugno 2023 - Addio alle cabine telefoniche. L'Agcom, in una recente delibera, ha infatti stabilito che Tim non è più obbligata a garantire il servizio pubblico. Che dunque sarà smantellato, anche in Toscana. Rimarranno solo le postazioni telefoniche che si trovano negli ospedali, nelle caserme e nelle carceri o dove non arriva ancora la rete mobile, per esempio nei rifugi di alta montagna. Le cabine e i chioschi che si trovano ancora per strada saranno invece tutti rimossi, ma non c'è ancora una tempistica. “La delibera - fanno sapere da Tim – è di pochi giorni fa e non è stato ancora completato il piano che riguarderà la dismissione degli apparati”.

Dove si trovano le cabine in Toscana

A questo link è possibile consultare tutte le postazioni di telefonia pubblica selezionando i singoli comuni. Questa la situazione nei capoluoghi di provincia della regione.

Arezzo

Sono 104 le cabine telefoniche ancora presenti (e attive) sul territorio comunale di Arezzo. Si trovano in via Roma, in viale Giotto, in viale Michelangelo Buonarroti, in via XXV aprile, piazza della Repubblica, via Carlo Pisacane, Corso Italia, via Bernardo Rossellino. E ancora in località San Zeno, località Agazzi, Rigutino Sud, e così via. E' stata rimossa invece la cabina presente in via Giovanni Acuto 1.

Firenze

A Firenze le cabine già rimosse sono quelle di via Ricasoli 58, Largo Piero Palagi 1, viale Michelangelo 41, viale Morgagni 85, via Aretina 224 e via di Ripoli 209/D. Complessivamente sono circa 360 le cabine o chioschi ancora presenti sulle strade in città, dislocati un po' in tutti i quartieri: da quelle di piazza stazione e via degli Speziali, a piazza dell'Isolotto e via Canova. Sono attive anche in piazza Beccaria, piazza Pier Vettori, piazza Tasso, via Verdi, via Gioberti, via Circondaria, viale Guidoni e così via.

Grosseto

Cinque le cabine già rimosse a Grosseto: via Cairoli 7, Via Carducci 44, sulla via Aurelia Rispescia, in località Barbaruta e in via Garibaldi. Sono 87 ancora quelle da smantellare. Tra queste, quelle che si trovano in via Lazzeretti, piazza Guglielmo Marconi, piazza Dante, via Tasso e via del Giglio a Marina di Grosseto, via Mascagni, viale Oriana Fallaci, via Ximenes.

Livorno

A Livorno addio alla cabina di via Marradi 201. Ne restano 64 che si trovano, tra gli altri, in via Cassuto, piazza dell'Arsenale, piazza Dante, via Bengasi, via Trieste, via Pascoli, via Marradi e via di Quercianella.

Lucca

Rimossa la cabina in via per Camaiore – Monte San Quirico al civico 1770, restano ancora 82 cabine sul comune di Lucca. Tra queste: viale Castracani 278, piazza Sant'Agostino 10, via del Brennero, Corte Portici, via dell'Anfiteatro, piazza Napoleone, piazza degli Scalpellini.

Massa Carrara

Sono 56 le cabine rimaste a Carrara e 50 a Massa, per un totale di 106. Nel comune di Carrara chioschi e cabine stradali si possono trovare in via Pontremoli, via Piave, via San Luca, via Garibaldi, viale Galilei e via Capitano Michele Fiorillo a Marina di Carrara, giusto per citarne alcune. A Massa, invece, in via Enrico Mattei, piazza IV Novembre, via delle Pinete, via Luni e sul viale Lungomare Ponente di Marina di Massa.

Pisa

In via Paradisa, al civico 2, c'era una cabina, ma ora non c'è più. Sono invece da dismettere ancora 94 cabine telefoniche situate sul comune di Pisa. Si possono trovare, tra gli altri, in via dell'Aeroporto, viale Gramsci, via Crispi, piazza Giusti, piazza Stazione, via Marco Polo, via San Jacopo, via Pietrasantina, via della Vecchia Tranvia.

Pistoia

A Pistoia sono state tolte le cabine di via Lucchese 50 e via Porta al Borgo 78. Ci sono ancora in via Treviso, via Gramsci, via Amendola, via Bonellina, via Pagliucola, via dell'Albero, tra le altre, per un totale di 75.

Prato

A Prato ci sono 83 cabine stradali, che presto, anche in questo caso, saranno tutte rimosse. Si trovano nei viali principali, come viale Montegrappa, viale della Repubblica, in piazza Stazione, piazza del Duomo, viale Piave, viale Galilei e viale Vittorio Veneto.