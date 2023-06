Cabine telefoniche addio, via libera di Agcom alla rimozione

Empoli, 1 giugno 2023 – Una volta c’erano perfino i gettoni, che valevano l’equivalente di 200 lire. Servivano per utilizzare i telefoni pubblici quando i cellulari ancora non esistevano. Poi arrivarono le schede telefoniche che si acquistavano in tabaccheria, e che per la generazione dei nati negli anni ‘80 rappresentavano – una volta esaurite – un feticcio da collezione. Oggi nessuno utilizza praticamente più una cabina telefonica ed è per questo che nei giorni scorsi l’AgCom, dopo una consultazione che ha trovato in larga misura d’accordo tutti gli operatori, ha stabilito che Tim non è più obbligata a garantire il servizio pubblico e può iniziare a smantellare le 16mila cabine telefoniche che si trovano in tutta Italia. Saranno quindi tutte progressivamente rimosse e tra queste ci sono anche quelle presenti nei Comuni dell’Empolese Valdelsa, che sono molte di più rispetto a quelle che qualcuno può immaginare. Dal sito ufficiale della Tim è possibile infatti effettuare una ricerca comune per comune, con risultati per certi versi sorprendenti.

A Empoli , tanto per cominciare, ce ne sono ben 15. Una si trova in via Val D’Elsa, nella frazione di Marcignana, ma ce n’è un’altra anche al 516 di via Senese Romana, a Fontanella. Spostandosi in centro, una cabina è al numero 4 di viale delle Olimpiadi, a due passi dallo stadio, ma ce n’è una anche al 100 di via Tosco Romagnola, sulla statale 67. In centro si può telefonare da piazza Don Minzoni, ma anche da piazza Matteotti, piazza del Popolo, piazza Guerra, via Cavour e piazza Paesiello. Una cabina telefonica è poi in piazza Ristori, ma se ne trovano altre anche in piazza Gramsci, via di Pratovecchio, viale IV Novembre e viale Boccaccio, vicino all’ospedale. A Fucecchio, invece, le ultime cabine telefoniche sono in piazza XX Settembre e piazza Goldoni, ma ce ne sono due anche in piazza della Ferruzza e in via Dalla Chiesa. A Cerreto Guidi i telefoni pubblici sono in piazza XXIII Agosto e in via Vittorio Veneto, mentre a Vinci si possono trovare in piazza Della Libertà e viale Togliatti. Nessuna cabina telefonica è poi presente a Capraia e Limite, mentre a Montelupo ce ne sono due: viale Umberto I e via Fratelli Cervi. Si arriva così a Montespertoli, dove l’ultimo telefono pubblico rimasto è in piazza Del Popolo. A Certaldo, invece, ce ne sono tre: viale Matteotti, piazza Boccaccio e via Amerigo Vespucci. Idem a Castelfiorentino, dove si può telefonare da via Ridolfi, via della Costituente e piazza Kennedy. E mentre a Gambassi sono già state smantellate tutte le cabine, gli abitanti di Montaione, almeno per adesso, possono recarsi a quella di via Marconi. Ancora per poco, però.