Bove, come sta dopo il malore. “E’ stato estubato, ora sveglio e cosciente”. Aggiornamenti e ultime notizie

08:59

Attesa per il bollettino medico

C'è attesa per il bollettino medico previsto in giornata. Il giocatore, ricoverato in terapia intensiva, ha trascorso la notte in sedazione farmacologica. Il primo bollettino, emanato ieri sera dal club viola insieme all'Azienda universitaria ospedaliero universitaria di Careggi, ha escluso danni gravi al cuore e al cervello. Oggi Bove, circondato dall'affetto dei familiari, dei compagni di squadra e da tutto il mondo del calcio e dello sport, verrà sottoposto ad altri accertamenti per capire ancora meglio le cause del malore.