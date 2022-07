Covid Toscana, bollettino 27 luglio: 3.464 contagi, 11 morti

Firenze, 27 luglio 2022 - Covid Toscana, i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e rilevati oggi, 27 luglio, sono 3.464. Il dato emerge su un totale di 18.062 test di cui 2.278 tamponi molecolari e 15.784 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 19,18% (76,5% sulle prime diagnosi).

Nel raffronto diretto con una settimana fa si consolida la tendenza discendente delle infezioni nell'ordine del 19%. Oggi i contagi scendono del 18,7%, per la precisione. D'altra parte mercoledì scorso erano stati riscontrati 4.259 casi a fronte di 20.618 tamponi. Il tasso dei nuovi positivi, a sua volta, raggiungeva rispettivamente il 20,66 e il 77,4%.

L'età media dei 3.464 nuovi positivi odierni è di 51 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Gli attualmente positivi sono oggi 95.266, -0,4% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 2.278 tamponi molecolari e 15.784 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,2% è risultato positivo. Sono invece 4.529 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 76,5% è risultato positivo.

I ricoverati sono 760 (3 in più rispetto a ieri), di cui 34 in terapia intensiva (1 in meno). I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.222.263 (92% dei casi totali).

Si registrano 11 decessi: 7 uomini e 4 donne con un'età media di 80,9 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Siena. Sono 10.377 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.266 a Firenze, 850 a Prato, 934 a Pistoia, 666 a Massa Carrara, 971 a Lucca, 1.164 a Pisa, 777 a Livorno, 664 ad Arezzo, 549 a Siena, 392 a Grosseto, 144 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 8.976.171 vaccinazioni, 6.340 in più rispetto a ieri (+0,1%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 5° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 100,2% delle 8.958.684 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 243.068 per 100mila abitanti (media italiana: 235.233 per 100mila).

Sono 366.653 i casi complessivi ad oggi a Firenze (751 in più rispetto a ieri), 89.671 a Prato (230 in più), 104.928 a Pistoia (289 in più), 65.251 a Massa (230 in più), 140.671 a Lucca (432 in più), 153.884 a Pisa (376 in più), 118.817 a Livorno (402 in più), 120.250 ad Arezzo (311 in più), 95.414 a Siena (233 in più), 71.812 a Grosseto (210 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 1.323 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1.387 nella Nord Ovest, 754 nella Sud est.

Intanto due studi appena pubblicati sull'origine della pandemia di coronavirus hanno confermato che il mercato di Huanan a Wuhan, in Cina, è stato molto probabilmente l'epicentro del Covid-19. Gli studi sono stati già sottoposti a revisione paritaria e sono stati pubblicati ieri sulla rivista Science. In uno di questi studi, scienziati di tutto il mondo hanno utilizzato strumenti di mappatura e rapporti sui social media per eseguire un'analisi spaziale e ambientale. Gli esperti suggeriscono che, sebbene le "circostanze esatte rimangano oscure", il virus era probabilmente presente negli animali vivi venduti al mercato alla fine del 2019. Gli animali erano tenuti vicini e avrebbero potuto facilmente scambiarsi i germi. Tuttavia, lo studio non determina quali animali potrebbero essere stati malati

