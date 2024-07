Banca Patrimoni Sella & C., una nuova sede ad Arezzo in via Crispi 7 L'apertura rappresenta un ulteriore rafforzamento della presenza di Banca Patrimoni Sella &C. in Toscana, già operativa a Firenze, e rientra nella strategia di espansione sul territorio italiano, portando a 28 il numero complessivo delle sedi