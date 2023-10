Ottobre, l’estate non vuole finire: sulla costa si fa il bagno

Viareggio, 2 ottobre 2023 – Anche ieri assalto al mare, e tuffi a valanga, come spinti dalla voglia di tintarella nella prima domenica assolata di maggio. Le temperature continuano a toccare e superare i 30°, anche se la notte scendono a 18-16. E nei festivi le spiagge si riempiono ovunque: sulla riviera apuana, in Versilia, da Calambrone a Baratti, in Maremma. Cambiamento climatico oppure no (in Toscana l’autunno caldo non è una novità, per chi è abbastanza vecchio da ricordare le ultime 40 annate), i Comuni di Viareggio e Forte dei Marmi hanno preso la palla del sole al balzo, e hanno autorizzato i bagni a stare aperti fino a domenica 5 novembre. Molti balneari in realtà hanno già chiuso, ma non chi ha il ristorante. Questi nelle ultime tre settimane hanno incassato un extra profit insperato.

A parte i residenti delle località costiere, i turisti, e i pendolari mattina-sera, arrivano solo nel weekend. "Ma non parlate di hotel col tutto esaurito – ammonisce la presidente di Federalberghi Viareggio, Sandra Lupori – Con questo sole qualche coppia o famiglia si ferma a dormire, ma solo il sabato. Abbiamo avuto un’occupazione del 60% dei posti letto. Tutto aiuta, però non basta a recuperare i cali di presenze del 10-15% subìti in alta stagione".

Un problema del turismo nazionale, causato dalla fine delle vacanze di prossimità imposte dal Covid, dall’inflazione, dai rincari delle tariffe di hotel e bagni, dalla perdita di potere d’acquisto delle famiglie (non del vippaio fortemarmino, però). Tornati al lavoro, quelli che possono spendere non vanno a Sharm per una notte. Ma a Viareggio, o a Principina a Mare sì.