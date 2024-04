Autismo, oggi è la Giornata mondiale della consapevolezza. Tanti gli eventi in Toscana

Firenze, 2 aprile 2024 - Si calcola che a soffrire di un disturbo dello spettro autistico sia un bambino su 77, tra i 7 e i 9 anni. I maschi sono 4,4 volte più colpiti rispetto alle femmine, come indicano le stime più recenti diffuse dal ministero della Salute. In Toscana, dagli zero ai 20 anni, ci sono almeno 7500 bambini, ragazzi, adolescenti, giovani adulti autistici. Oggi, 2 aprile, è la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che si concretizza in una serie di eventi per sensibilizzare la popolazione sul tema, che riguarda moltissime famiglie.

Domani, 3 aprile, dalle 9 alle 13,30 si svolgerà il seminario “Servizi per l’autismo zona fiorentina sud-est: verso un futuro inclusivo” all’auditorium dell’ospedale di Santa Maria Annunziata. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, vedrà la presenza di operatori sanitari e di vari professionisti del settore. Non mancheranno anche testimonianze di familiari e pazienti. L’apertura dei lavori, a cura di Elettra Pellegrino, direttrice sanitaria del presidio e di Simone Naldoni, direttore zona distretto fiorentina sud est, introdurrà i numerosi interventi previsti nell’arco della mattinata da parte di esperti, come Marco Armellini, direttore del dipartimento salute mentale e Alba Murano, direttrice Ufsmia Firenze Sud est-Mugello. Fra le tematiche affrontate, sarà dato ampio spazio al percorso assistenziale sostenibile, nonché a progetti sportivi e di autonomia individuale, piuttosto che al nuovo modello di inclusione scolastica.

Appuntamento a teatro invece a Livorno. Anche la Regione Toscana al fianco del progetto, ideato dal Coordinamento Toscano Associazioni per l’Autismo, che domani, 3 aprile, porterà al Goldoni una super band guidata da Paolo Fresu. L’iniziativa prevede un omaggio a David Bowie con un concerto dal titolo ‘Heroes’. Insieme alla Regione anche Comune di Livorno, Teatro Goldoni e Officine della Cultura. Ad interpretare l’artista britannico, insieme a Paolo Fresu (tromba) ci saranno Petra Magoni (voce), Filippo Vignato (trombone), Francesco Diodati (chitarra), Francesco Ponticelli (basso), Christian Meyer (batteria).

Anche Firenze partecipa poi alla "Abbracciata collettiva”, ovvero “tutti in acqua per sensibilizzare sui temi della disabilità”. L’iniziativa si svolge il 6 e il 7 aprile in nove città italiane. Appuntamento all’Hidron di Campi Bisenzio, dove sarà possibile dare il proprio contributo alla maratona in piscina a cui tutti potranno partecipare stando in corsia almeno 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono durante l'anno la Tma (Terapia multisistemica in acqua) - metodo Caputo-Ippolito. Si tratta di una terapia che utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere la persona con disturbi della comunicazione, relazione, disturbo dello spettro autistico a una relazione significativa. Per saperne di più: www.terapiamultisitemica.it

I disordini dello spettro autistico sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo e possono manifestarsi in modo differente da persona a persona; i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono cambiare nel tempo. Per questo è fondamentale progettare interventi individualizzati e pensati sui bisogni delle persone affette da tali patologie, che spesso compromettono le aree dell’interazione sociale e della comunicazione.