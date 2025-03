Davide Astori, sentenza della Cassazione: confermata la condanna al prof Galanti

Firenze, 4 marzo 2025 – E’ arrivata poco prima delle 18,30 la sentenza della Cassazione per la morte dell'ex capitano viola Davide Astori. La procura generale aveva chiesto il rigetto del ricorso della difesa e, quindi, sollecitato la conferma della condanna a un anno di reclusione (pena sospesa) per il professore Giorgio Galanti, ex direttore di medicina dello sport dell'ospedale di Careggi, difeso dagli avvocati Sigfrido Fenyes e Tullio Padovani. La Cassazione stasera, 4 marzo, ha confermato la condanna di Galanti.

La sentenza è oggi, settimo anniversario della morte del calciatore. Astori fu trovato morto nella camera di albergo a Udine la mattina del 4 marzo 2018, dove era insieme alla sua squadra. A ucciderlo secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini fu un'aritmia ventricolare maligna dovuta a una grave patologia cardiaca che non gli era mai stata diagnosticata. In primo grado, al termine del rito in abbreviato, il professore Galanti fu condannato a un anno di reclusione per omicidio colposo: per l'accusa avrebbe tralasciato di svolgere alcuni esami in contrasto con le linee guida sanitarie. La sentenza è stata confermata nel luglio 2024 dalla Corte d'appello di Firenze.

«Davide sempre con noi». Con questo messaggio pubblicato sui propri canali social la Fiorentina ha voluto ricordare Astori. Oltre al club viola, l'ultimo in cui ha militato il difensore ricordato tutte le volte che la Fiorentina gioca al Franchi al momento della lettura delle formazioni, lo hanno ricordato anche la Roma (dove Astori ha militato nella stagione 2014-15) e il Cagliari, la squadra in cui il difensore ha messo assieme il maggior numero di partite: «Per sempre Davide». Un omaggio pure dal Milan nel cui settore giovanile Astori è cresciuto: «Un giorno che non possiamo dimenticare. Il tuo ricordo mai svanirà. Ciao, Davide».