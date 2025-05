Assalto ad un'azienda orafa, la banda avrebbe sfondato il muro dell'azienda con un mezzo pesante e bloccato le strade di accesso con mezzi edili

Arezzo, 20 maggio 2025 – Assalto ad un'azienda orafa dell'Aretino. Stanotte i ladri hanno assaltato la Blu Oro di Alberoro. E' successo nel comune di Monte San Savino nella notte appena trascorsa. Secondo quanto appreso, la banda avrebbe sfondato il muro dell'azienda con un mezzo pesante e bloccato le strade di accesso con mezzi edili. Una volta entrati non sarebbero riusciti ad aprire la cassaforte, ma avrebbero portato via tutto il metallo prezioso presente sui banconi. Sul caso

Questa notte una banda di ladri ha preso di mira una ditta di Alberoro, agendo con modalità militari e una preparazione che lascia pensare a un gruppo esperto. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato un mezzo pesante per sfondare una parete dell'azienda, aprendo così un varco per l'irruzione all'interno. Contemporaneamente, avrebbero bloccato le strade d'accesso alla zona industriale con mezzi edili posizionati strategicamente per ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. Una volta dentro, la banda ha tentato senza successo di forzare la cassaforte. Non riuscendo ad aprirla, si è concentrata su tutto il metallo prezioso lasciato sui banconi di lavoro,

portandolo via in pochi minuti prima di dileguarsi. I

carabinieri stanno conducendo gli accertamenti, anche con

l'ausilio dei rilievi della sezione scientifica.