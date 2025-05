Ladri nella ditta orafa, il colpo nel giorno di ‘OroArezzo’, presente il ministro Piantedosi

Monte San Savino (Arezzo), 10 maggio 2025 – Ancora un furto in un’azienda orafa dell’Aretino. Il colpo è avvenuto questa notte a Monte San Savino (Arezzo). Secondo quanto si apprende i ladri si sarebbero introdotti all'interno della 'Fiororo’ attraverso un'apertura fatta nella parete per poi, una volta all'interno, portare via velocemente una ventina di chili d'argento e quindi darsi alla fuga. Sul posto i carabinieri che conducono le indagini. La notizia è arrivata in mattinata proprio all'inaugurazione di OroArezzo dove era presente il ministro degli interni Matteo Piantedosi ma non è stata commentata dai rappresentati di categoria.

Si è dunque aperta oggi, con la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la 44esima edizione di Oroarezzo, la manifestazione di Ieg - Italian Exhibition Group dedicata alla produzione e alle tecnologie Made in Italy al servizio del settore orafo. La kermesse, in programma fino a martedì 13 maggio nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi, promuove e valorizza il meglio della manifattura italiana, dall'oro e l'argento ai gioielli con pietre preziose passando per i macchinari piu' innovative al servizio del comparto. Oltre 370 gli espositori, 400 i buyer esteri ospitati provenienti da 60 Paesi.

Al ministro, le associazioni di categoria hanno consegnato un documento condiviso su sicurezza, semplificazione, formazione, passaggio generazionale, internazionalizzazione.