Arezzo, scatta l'allarme in una ditta orafa: ladri messi in fuga

Arezzo, 23 marzo 2025 - Momenti di paura si sono vissuti intorno a mezzanotte e mezza nella zona di Ruscello, alle porte di Arezzo. Quando è scattato l'allarme in una ditta orafa di Arezzo, coi ladri messi in fuga.

Secondo quanto ricostruito i ladri, dopo aver aperto le porte dell'azienda orafa, hanno tentato di entrare all'interno ma sarebbe stato il suono dell'allarme a metterli in fuga.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti non avrebbero avuto tempo di portare via nulla. Sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra mobile e della volante nonché il titolare dell'azienda. Le indagini sono in corso mentre proseguono i controlli ulteriormente rafforzati dopo l'ondata di furti che ha colpito, nei mesi scorsi, le aziende orafe del comparto aretino.

