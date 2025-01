Ditta orafa aretina presenta un gioiello: "interattivo"

Un gioiello interattivo che immortala le emozioni per sempre. E’ la grande novità di Amen, aziende orafa di Arezzo, che lo presenta a Vicenza Oro, una delle fiere più importanti del settore. La nuova collezione si chiama "Emotion". Si tratta di un’innovazione unica nel mondo dei gioielli: una collezione di pendenti e bracciali, dotati di un’anima pulsante, capace di custodire i ricordi più preziosi attraverso un dispositivo brevettato. Il design raffinato si unisce a un’esperienza digitale emozionante, capace di rendere ogni pezzo un simbolo indelebile dei momenti più significativi della vita. In pratica, un ricordo che non si cancella mai. Il cliente può personalizzare il gioiello direttamente dal proprio smartphone, associando il proprio momento emozionale cui è legato. Una volta completata la personalizzazione, i dati vengono incisi digitalmente nel gioiello. Poi - tramite il sistema brevettato, il "Cronometro perpetuo" - si avvia un timer che non può essere né fermato né modificato, trasformando il gioiello in un testimone immutabile del tempo legato a quell’emozione. Avvicinando lo smartphone al gioiello, i contenuti personalizzati vengono visualizzati, permettendo di rivivere ogni emozione legata al monile. Il telefono diventa una sorta di "scalpello digitale" per personalizzare il gioiello e di uno shermo magico per visualizzarne il contenuto carico di significati. E’ un nuovo modo di vivere e ricordare i momenti più importanti che hanno segnato la vita, che si tratti di celebrare un amore, un legame familiare a cui si tiene particolarmente, un’amicizia o un risultato personale a livello lavorativo. Questi gioielli rendono eterno ciò che è più prezioso: le emozioni.

Enrico Salvadori