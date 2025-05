Progetto 12x12_Il ciclo sospeso della quotidianità di Michelle Davis

Arezzo, 20 maggio 2025 – Prosegue il progetto 12X12 con il nono capitolo, “Sinossi” di Michelle Davis, fotografa e artista visiva di origine statunitense che fonde la sua passione per la fotografia analogica e un’intensa ricerca estetica. Il progetto, realizzato tra le strade di Firenze, riflette sull’attesa e sulla ripetizione quotidiana, osservando la città attraverso il filtro di un momento sospeso che trasforma l'ordinario in un'esperienza straordinaria. Il tutor di questo lavoro è il fotografo fiorentino Edoardo Delille, con il quale Davis ha esplorato la ciclicità del tempo e il potenziale evocativo delle immagini.

“Sinossi” racconta la vita che scorre, attraverso la lente dell’autobus e delle fermate, luoghi di transito che diventano simboli di un tempo che si rinnova ogni giorno. La prima corsa dell’autobus, la luce del mattino che accarezza il mondo, e il passaggio dei passeggeri solitari sono lenti dettagli che prendono vita in un equilibrio delicato tra il sogno e la realtà. Le immagini di Davis, realizzate con il medium analogico, evocano una sensazione di sospensione, dove ogni fermata diventa un momento poetico di riflessione tra il continuo movimento della quotidianità e l’immensità del paesaggio circostante.

“Puntuale come l'alba, arriva la prima corsa dell'autobus. La notte strascica i piedi ai margini della carreggiata, come chi ancora porta con sé l'eco della sveglia. L'autista sospira tra sedute fantasma mentre fuori il mondo prende lentamente forma, specchiandosi ovunque per ricordarsi che faccia ha” racconta l’artista.

La sua visione esplora una città che si riflette in sé stessa, in un ciclo che si ripete giorno dopo giorno, come un sogno che non ha fine. La ricerca visiva della fotografa porta in luce la bellezza nascosta nelle piccole cose, rivelando la magia degli attimi ordinari che sfuggono al nostro sguardo.

Nata negli Stati Uniti e cresciuta in Italia, Michelle Davis vive e lavora a Firenze. Dopo aver completato gli studi in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e L’Académie Royale des Beaux-Arts di Bruxelles, si è iscritta al corso triennale di Fotografia e New Media tenuto presso la Fondazione Studio Marangoni. Appassionata del medium analogico, esplora il potenziale evocativo e taumaturgico delle immagini portando avanti una ricerca basata sulla sperimentazione di nuove forme di narrazione. Nel 2024 ha co-fondato CAMERA38 APS, la prima Community Darkroom di Firenze.

Gli scatti di Michelle Davis sono pubblicati a partire da oggi sul profilo Instagram @at_toscana.

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move si svolge dal 2011 in Toscana a Cortona, in provincia di Arezzo. Protagonista della produzione fotografica a livello internazionale, il festival è un riferimento per fotografi, curatori, autori, critici, oltre che per il pubblico. A ogni edizione Cortona On The Move porta avanti una ricerca sull’evoluzione del linguaggio fotografico e privilegia sempre più̀ la produzione e la realizzazione di contenuti originali e inediti. La 15ª edizione del festival si terrà a Cortona dal 17 luglio fino al 2 novembre 2025.

Cortona On The Move nasce ed è prodotto da Associazione Culturale ONTHEMOVE, il cui obiettivo è diffondere e promuovere la fotografia contemporanea. cortonaonthemove.com